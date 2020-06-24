Son dakika haberleri | Çanakkale'de trafik kazası: 2 yaralı Son dakika haberi: Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ayvacık istikametinden Küçükuyu istikametine gitmekte olan İbrahim Lamça idaresindeki 09 JF 086 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü İbrahim Lamça ve otomobildeki Kader Lamça yaralanarak ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA