Son dakika haberleri... Çanakkale'de tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Çanakkale'de tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

AA, Serten Akkaya - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Çanakkale'de tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda, bir zanlı gözaltına alındı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda, bir zanlı gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Biga'da M.Ç'nin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 sikke, 4 metal obje, 5 takı ve süs eşyası, metal arama dedektörü, kazma, ses dinleme ünitesi, 2 kırmızı renkli kulaklık ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Serten Akkaya - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Çanakkale, Metal, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title