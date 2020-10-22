Son dakika haberleri: Çanakkale'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
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Son dakika haberleri: Çanakkale'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

22.10.2020 18:07 | Son Güncelleme: 22.10.2020 18:10
Son dakika haberleri: Çanakkale'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haber... Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Koruoba köyü yakınlarında sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen otomobil, İsmail Şen'in (48) kullandığı motosiklete çarptı.

Kazada, Şen olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü ise kazanın ardından kaçtı.

Kazayla ilgili inceleme başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak motosiklete çarpan otomobilin sürücüsünün Ş.K. olduğunu belirledi. Ş.K, Kanibey köyündeki ikametinde gözaltına alındı.

Ş.K'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya

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