Son dakika haberleri: Çanakkale'de orman yangını (2) Son dakika haberi... KONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarında saat 15.30 sıralarında başlayan orman yangını, karadan ve havadan yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarında saat 15.30 sıralarında başlayan orman yangını, karadan ve havadan yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılan yangında 1 dönüm orman alanı zarar gördü. ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA