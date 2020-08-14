Son dakika haberleri! Çanakkale'de orman yangını
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Son dakika haberleri! Çanakkale'de orman yangını

Son dakika gelişmesine göre Çanakkale'de çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Son dakika haberleri! Çanakkale'de orman yangını
14.08.2020 14:58 | Son Güncelleme: 14.08.2020 15:38

Çanakkale'de çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının rüzgar sebebiyle yayıldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kurşunlu köyünde henüz belirlenemeyen bir sebeple saat 14.30 sıralarında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İlk müdahaleyi yapan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere 3 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahale edildiği bildirildi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

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