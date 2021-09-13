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Son dakika haberleri: Çanakkale'de narkotik operasyonu: 4 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Çanakkale'de narkotik operasyonu: 4 tutuklama

Bir son dakika haberine göre Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alınırken, 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alınırken, 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 6-12 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara karşı operasyon düzenledi. 16 farklı olayda 54 araç ve 127 şahıs kontrol edildi. 25 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda 40 gram metamfetamin, 16 gram esrar, 10 gram bonzai, 2 adet sentetik ecza, 1 adet bıçak ve 2 bin 575 lira para ele geçirildi. - ÇANAKKALE

Son dakika haberleri: Çanakkale'de narkotik operasyonu: 4 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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