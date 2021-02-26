Son dakika haberleri | Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri | Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı

26.02.2021 12:31 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:34
Son dakika haberleri | Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı

Gelen son dakika haberine göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik başkanlığında toplandı.

Toplantıda, ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıktaki Arıklı köyünde, koronavirüs salgınında artış yaşanması üzerine, yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla köyde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Bunun üzerine jandarma ekiplerince köyün girişlerinde önlem alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Pervin Buldan Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Mustafa Ceceli İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Darbe Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 12:40:27. #1.15#
title