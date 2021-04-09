Son dakika haberleri: Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 4 köyde karantina uygulaması başlatıldı
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Son dakika haberleri: Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 4 köyde karantina uygulaması başlatıldı

Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 4 köyde karantina uygulaması başlatıldı

Son dakika gündem haberi... Çanakkale'nin merkeze bağlı Işıklar, Karacaören, Saraycık ve Yapıldak köylerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Işıklar, Karacaören, Saraycık ve Yapıldak köylerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplandı.

Toplantıda, merkeze bağlı Işıklar, Karacaören, Saraycık ve Yapıldak köylerinde, Kovid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine, salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.

Karantina nedeniyle jandarma ekipleri köylerin girişlerinde önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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