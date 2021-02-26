Son dakika haberleri... Çanakkale'de koronavirüs tedbirleri görüşüldü
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Son dakika haberleri... Çanakkale'de koronavirüs tedbirleri görüşüldü

26.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:03
Son dakika haberleri... Çanakkale'de koronavirüs tedbirleri görüşüldü

Son dakika haberleri... Çanakkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler ve aşılama çalışmaları görüşüldü.

Çanakkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler ve aşılama çalışmaları görüşüldü.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Coşkun Bakar ve İl Sağlık Müdürlüğü idarecileri katıldı.

Toplantıda, Çanakkale'de koronavirüs pandemisinin başlangıcından bugüne kadar yapılan testler ve sonuçları, vaka durumu, tedavi süreçleri ve filyasyon çalışmaları ile kentteki genel pandemi süreci değerlendirildi.

Vali Aktaş, burada yaptığı konuşmada, salgının kontrol altına alabilmesi için herkesin kurallara uyması gerektiğini vurguladı.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında daha dikkatli olunması gerektiğini hatırlatan İlhami Aktaş, "Çok daha özenli davranmalı ve çevremizdeki herkesi uyarmalıyız. Daha hızlı normal hayata dönebilmek için vatandaşlarımızın tedbirlere sıkı bir şekilde uymasının pandemiyle mücadelede başarıya ulaşmamızı hızlandıracaktır." dedi.

Toplantı görüş, öneri, ihtiyaç ve taleplerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Vali Aktaş toplantının ardından Dr. Ali Taşçı ve Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile birlikte, kontrollü sosyal hayat döneminde İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği pazar yerlerinde alınması gereken tedbirler kapsamında cuma pazarında denetlemelerde bulundu.

Aktaş temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra ortak kullanım alanlarından olan pazar yerinde alınması gereken tedbirleri yerinde denetledi.

Vatandaşlarımızın pazar yerinin giriş ve çıkış noktalarında kontrolünü sağlayan zabıta memurlarından, vatandaşlardan ve pazar esnafından tedbirler hakkında bilgi alıp maske, mesafe ve temizlik konularında hatırlatmada bulunan Vali Aktaş, pazar esnafıyla da sohbet etti.

Çanakkale'de salgın sürecinde uygulanan denetimlerin kararlılıkla süreceğine işaret eden Aktaş, "Salgın sürecini başkalarını ve birbirimizi düşünerek geçirirsek bizim için daha iyi olacak. Bu süreci el birliği ile atlatacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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