Son dakika haberleri | Çanakkale'de kamp yapan Yıldız Grekoromen Güreş Milli Takımı, şehitlikleri ziyaret etti

Son dakika haberlerine göre Çanakkale'de kampa giren Yıldız Grekoromen Güreş Milli Takımı, şehitlikleri ziyaret etti.

Çanakkale'de kampa giren Yıldız Grekoromen Güreş Milli Takımı, şehitlikleri ziyaret etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'de hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Yıldız Grekoromen Güreş Milli Takımı, şehitliklere anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bütün şehitler için dua eden milli güreşçiler, ziyaret sırasında duygusal anlar yaşadı.

Yıldız milli güreşçilerin Çanakkale'de 3 Mayıs'ta başlayan kampı, 18 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak