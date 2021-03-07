Son dakika haberleri... Çanakkale'de iki köy karantinaya alındı
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Son dakika haberleri... Çanakkale'de iki köy karantinaya alındı

07.03.2021 08:41 | Son Güncelleme: 07.03.2021 08:44
Son dakika haberleri... Çanakkale'de iki köy karantinaya alındı

Son dakika gündem haberi: Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı iki köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı iki köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Derenti ve Karakoca köylerinde Kovid-19 vakalarında artış yaşanması nedeniyle salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.

Bunun üzerine jandarma ekiplerince söz konusu köylerin girişlerinde önlem alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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