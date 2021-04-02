Çanakkale'de horoz dövüşüne 54 gözaltı
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Çanakkale'de horoz dövüşüne 54 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çanakkale'de horoz dövüşüne 54 gözaltı

ÇANAKKALE'de farklı illerden gelip, horoz dövüşü yaptıran 54 kişi gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'de farklı illerden gelip, horoz dövüşü yaptıran 54 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere kumar oynadıkları ve pandemi kurallarına uymadıkları için toplam 100 bin TL ceza uygulandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kent merkezindeki bir barakaya baskın düzenledi. Baskında farklı illerden gelip, horoz dövüştüren 54 kişi yakalandı.  191 bin 180 TL ve bin 700 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınanlara kumar oynadıkları ve pandemi kurallarına uymadıkları için toplam 100 bin TL cezası kesildi. Kumar oynamak için yer ve imkan sağladığı tespit edilen 15 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

El koyulan 20 horoz, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 54 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Çanakkale'de horoz dövüşüne 54 gözaltı
Çanakkale'de horoz dövüşüne 54 gözaltı
Çanakkale'de horoz dövüşüne 54 gözaltı
Çanakkale'de horoz dövüşüne 54 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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