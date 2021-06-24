Son dakika haberleri... Çanakkale'de gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu
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Son dakika haberleri... Çanakkale'de gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu

Son dakika haberleri... Çanakkale'de gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Çanakkale'de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, farklı marka ve modellerde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 46 adet cep telefonu ele geçirildi.

Çanakkale'de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, farklı marka ve modellerde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 46 adet cep telefonu ele geçirildi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gelibolu ilçesinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yaptıkları çalımalar neticesinde bir iş yerine yaptıkları operasyonda, farklı marka ve modellerde gümrük kaçağı ve klonlandığı tespit edilen 46 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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