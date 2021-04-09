Son dakika haberleri... Çanakkale'de FETÖ şüphelisi 15 adliye personeli için gözaltı kararı

Son dakika haberler: ÇANAKKALE'de, FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

ÇANAKKALE'de, FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, farklı adliye ve ceza infaz kurumlarında görevli zabıt katibi, yazı işleri müdürü, infaz koruma memuru için gözaltı kararı verildi. Polis, 15 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı