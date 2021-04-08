Son dakika haberleri | Çanakkale'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 3 muvazzaf asker gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Çanakkale'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 3 muvazzaf asker gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Çanakkale'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 3 muvazzaf asker gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Çanakkale'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

Çanakkale'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen "ardışık arama soruşturması" kapsamında halen görevde olan 1 yüzbaşı ve 2 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, zanlılar gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Haydar Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Ünal Karaman Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Çanakkale'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 3 muvazzaf asker gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 11:24:13. #1.16#
title