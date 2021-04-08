Son dakika haberleri | Çanakkale'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 3 muvazzaf asker gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Çanakkale'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

Çanakkale'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen "ardışık arama soruşturması" kapsamında halen görevde olan 1 yüzbaşı ve 2 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, zanlılar gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay