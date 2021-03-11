Son dakika haberleri | Çanakkale'de bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Son dakika haberleri | Çanakkale'de bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

11.03.2021 12:33 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:38
Son dakika haberleri | Çanakkale'de bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Son dakika haberleri... Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Mustafa Gürdal başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Derenti köyünde, Kovid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine, salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla karantina uygulanmasına karar verildi.

Karara göre 10 gün sürecek karantina dolayısıyla jandarma ekipleri köyün girişlerinde önlem aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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