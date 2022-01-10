Son dakika haberleri | Çanakkale'de 5 kişinin öldüğü kazaya karışan tırın sürücüsü tutuklandı
AA / Serten Akkaya - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan tırın sürücüsünün tutuklanmasına karar verildi.
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan tırın sürücüsünün tutuklanmasına karar verildi.
Kazanın ardından gözaltına alınan T.K'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olay
Balıklıçeşme köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Birkan Gugul idaresindeki 17 LJ 929 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden T.K'nın kullandığı 31 DM 094 plakalı tıra arkadan çarpmıştı.
Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Birkan Gugul ile beraberindeki Hasan Tahsin Ergün (28), Damla Aytaş (20), İlknur Arslan (22) ve Eda Ertekin (20) hayatını kaybetmişti.
AA / Serten Akkaya - Son Dakika Haberleri
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