Son dakika haberleri | Çanakkale'de 15 uyuşturucu şüphelisi adliyeye sevk edildi
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Son dakika haberleri | Çanakkale'de 15 uyuşturucu şüphelisi adliyeye sevk edildi

10.02.2021 11:32 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:37
Son dakika haberleri | Çanakkale'de 15 uyuşturucu şüphelisi adliyeye sevk edildi

Son dakika gündem haberi... ÇANAKKALE'de, 3 gün önce polis tarafından 4 farklı bölgede 14 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ÇANAKKALE'de, 3 gün önce polis tarafından 4 farklı bölgede 14 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik Çanakkale merkez, Biga, Çan ve Balıkesir'in Gönen ilçesinde operasyon düzenledi. 14 adrese eş zamanlı yapılan şafak operasyonunda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 15 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan AKKAYA

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