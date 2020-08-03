Son dakika haberleri... Çanakkale Ayvacık'ta orman yangını Son dakika 3. sayfa haberi: - Çanakkale Ayvacık'ta orman yangını Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

- Çanakkale Ayvacık'ta orman yangını

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, helikopter ve ilçe belediyelerine ait itfaiye araçları gönderildi.

Kaynak: İHA