Son dakika haberleri! Çan'da trafik kazası : 3 yaralı
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Son dakika haberleri! Çan'da trafik kazası : 3 yaralı

Son dakika haberleri! Çan'da trafik kazası : 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, oğlunu hastaneye götürmek için yola çıkan baba R. Sarı Tepeköy rampasında direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. 41 ET 855 plakalı araçta bulunan sürücü R. Sarı, eşi A. Sarı ve çocukları Ö. A. Sarı yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine sevk edildiler. Çan İlçe Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Son dakika haberleri! Çan'da trafik kazası : 3 yaralı
Son dakika haberleri! Çan'da trafik kazası : 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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