Son dakika haberleri: Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasının birinci yıl dönümü Son dakika haberleri: Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'in özel yönetim statüsünün kaldırılmasının birinci yıl dönümünde "Ön cephede olanlar Keşmirliler.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'in özel yönetim statüsünün kaldırılmasının birinci yıl dönümünde "Ön cephede olanlar Keşmirliler. Ama biz onlara manevi, diplomatik ve siyasi destek verebiliriz. Onlar yalnız değil." değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'in özel yönetim statüsünün kaldırılmasının birinci yıl dönümü dolayısıyla Pakistan Büyükelçiliğinde "Sömürge Günü: Yasa dışı Hint İşgalindeki Cammu ve Keşmir" töreni düzenlendi.

Tören, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Pakistan Başbakanı İmran Han'ın mesajlarının paylaşılmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Alvi mesajında, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in demografik yapısını değiştirmek amacıyla aldığı yasa dışı ve tek taraflı kararın üzerinden bir yıl geçtiğini vurguladı.

Cammu Keşmir'de süren askeri kuşatmanın, insan hakları ihlallerinin durumunu gösterdiğini belirten Alvi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Keşmir halkının iradesini kırmaya çalışmak için medya ablukası, yargısız infazlar ve temel özgürlükler üzerinde kısıtlamalar yapılmıştır. Pakistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyince (BMGK) tanınan meşru kendi kaderini tayin hakkını elde edinceye kadar Hindistan'da yasa dışı olarak işgal edilen Cammu Keşmir meselesini gündeme getirmeye devam edecek."

Başbakan Han ise mesajında, 8 milyon Keşmirlinin kendi evinde hapis duruma getirildiğini ve Hint güçlerince Keşmirlilere uygulanan insan hakları ihlallerinin ölçeğini gizlemek için dış dünya ile iletişimlerinin kasten kesildiğini aktardı.

Milletvekilleri, gazeteciler, insani yardım çalışanları, uluslararası insan hakları örgütleri ve uluslararası toplum üyelerinin Cammu Keşmir'de devam eden insan hakları ihlallerine karşı seslerini yükselttiğini kaydeden Han mesajında "Pakistan her zaman Cammu Keşmir'deki kardeşleriyle birlikte olacak. Cammu Keşmir'de yasa dışı Hindistan eylemlerini ve Keşmir halkının ezilmesini asla kabul etmeyecek." ifadesine yer verdi.

"Biz onlara manevi, diplomatik ve siyasi destek verebiliriz"

Daha sonra söz alan Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi de, Keşmirlilere çeşitli şekilde destek olunabileceğine işaret ederek, "Ön cephede olanlar Keşmirliler. Ama biz onlara manevi, diplomatik ve siyasi destek verebiliriz. Onlar yalnız değil." değerlendirmesinde bulundu.

Keşmir'de yaşananlardan dolayı herkesin bireysel olarak öfkelenmesi ve Keşmir'deki adaletsizlikleri vurgulaması gerektiğine dikkati çeken Gazi, bunun bölgesel ile uluslararası barış ve güvenlik için ciddi tehdit oluşturan sorunun çözülmesine yönelik bir talep olduğunu dile getirdi.

Gazi, ayrıca Pakistan'ın Türkiye ile geçmişte birbirlerini desteklediğini ve bu geleneğin Keşmir sorununda da devam ettiğini söyledi.

Geçen yıl Cammu Keşmir'in özel statüsü kaldırılmıştı

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliği ile Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra bölgede internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticilerini ve üyelerini gözaltına almıştı.

Kaynak: AA