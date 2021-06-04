Son dakika haberleri! Camiye giren minik kedi çocukların maskotu oldu
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Son dakika haberleri! Camiye giren minik kedi çocukların maskotu oldu

Son dakika haberleri! Camiye giren minik kedi çocukların maskotu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Iğdır'da Ulu Cami'de kılınan cuma namazı sırasında camiye giren bir kedi çocukların neşe kaynağı oldu.

Iğdır'da Ulu Cami'de kılınan cuma namazı sırasında camiye giren bir kedi çocukların neşe kaynağı oldu.

Iğdır Ulu Cami'de cuma namazı kılındığı esnada cami içerisine bir kedi girdi. Caminin içini dolaşan minik kedi rahat tavırlarıyla dikkat çekti. O sırada namaz kılan vatandaşların arasından geçerek gezmeye devam eden kediyi gören çocuklar, namaz kıldıktan sonra kediyle kısa süre cami içerisinde eğlenceli vakit geçirdiler. Kedinin cami içindeki gezintisi kamera ile kaydedilirken, cuma namazının bitmesiyle birlikte kedi tekrar dışarıya çıkarak uzaklaştı. - IĞDIR

Son dakika haberleri! Camiye giren minik kedi çocukların maskotu oldu
Son dakika haberleri! Camiye giren minik kedi çocukların maskotu oldu
Son dakika haberleri! Camiye giren minik kedi çocukların maskotu oldu
Son dakika haberleri! Camiye giren minik kedi çocukların maskotu oldu
Son dakika haberleri! Camiye giren minik kedi çocukların maskotu oldu
Son dakika haberleri! Camiye giren minik kedi çocukların maskotu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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