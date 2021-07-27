Son dakika haberleri! Caminin yardım kutusundaki paraları çalmaları kamerada
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Son dakika haberleri! Caminin yardım kutusundaki paraları çalmaları kamerada

Son dakika haberleri! Caminin yardım kutusundaki paraları çalmaları kamerada
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, camiye giren 2 kişinin yardım kutusunun kapağını açarak içerisinde bulunan paraları çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, camiye giren 2 kişinin yardım kutusunun kapağını açarak içerisinde bulunan paraları çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen pazar günü Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi üzerinde bulunan camide meydana geldi. Camiye gelen 2 kişi, caminin girişinde bir süre etrafa bakındıktan sonra yardım kutusuna yöneldi. Yardım kutusunun kapağını açan 2 kişi, kutunun içerisinde bulunan paraları ceplerine koyarak camiden uzaklaştı. O anlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 kişinin yardım kutusunun içindekileri boşalttıktan sonra kutunun kapağını kapatmaya çalıştığı yer aldı. İnceleme yapan polis, olayı gerçekleştiren şüphelilerin M.G. ve B.G. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, M.G. ve B.G.'yi gözaltına aldı. M.G. ve B.G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Son dakika haberleri! Caminin yardım kutusundaki paraları çalmaları kamerada
Son dakika haberleri! Caminin yardım kutusundaki paraları çalmaları kamerada
Son dakika haberleri! Caminin yardım kutusundaki paraları çalmaları kamerada
Son dakika haberleri! Caminin yardım kutusundaki paraları çalmaları kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu

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