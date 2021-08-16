Son dakika haber! Caminin dış kaplamasına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
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Son dakika haber! Caminin dış kaplamasına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika habere göre - Caminin dış kaplamasına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı Erzincan'da caminin dış kaplamasına sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

- Caminin dış kaplamasına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

ERZİNCAN - Erzincan'da caminin dış kaplamasına sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Bugün sabah saatlerinde caminin etrafından kedi sesi gelmesi üzerine durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil çağrı merkezini arayarak yardım istediler. Bunun üzerine Yoğurtlu Mahallesi Şehit Cengiz Topel Camii'nde, camii dış kaplamasına sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri bulunduğu yerden kurtararak doğaya bıraktı.

Son dakika haber! Caminin dış kaplamasına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haber! Caminin dış kaplamasına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haber! Caminin dış kaplamasına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haber! Caminin dış kaplamasına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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