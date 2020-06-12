Son dakika haberleri! Camideki muslukları tekmeleyerek kırdıktan sonra çalan şahıs tutuklandı
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Son dakika haberleri! Camideki muslukları tekmeleyerek kırdıktan sonra çalan şahıs tutuklandı

Son dakika haberine göre Beykoz'da geçtiğimiz günlerde bir caminin abdesthanesindeki muslukları tekmeleyip kırarak çalan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Son dakika haberleri! Camideki muslukları tekmeleyerek kırdıktan sonra çalan şahıs tutuklandı
12.06.2020 10:41 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:45

Beykoz'da geçtiğimiz günlerde bir caminin abdesthanesindeki muslukları tekmeleyip kırarak çalan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Kamyonetin içerisinde saklandığı esnada polis tarafından yakalanan şahıs tutuklandı.

Beykoz'da 4 Haziran tarihinde bir şahıs, girdiği camin abdesthanesindeki muslukları tekmelerle kırmış ve kırdığı muslukları çalarak kaçmıştı. Basında yer alan olay ile ilgili Beykoz ilçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olayı gerçekleştirenin Ali Rıza M. (19) isimli İran uyruklu şahıs olduğunu tespit etti. Şahıs, 10 Haziran 2020 tarihinde Hekimbaşı Çiftlik Caddesi üzerinde atıl vaziyette bulunan bir kamyonetin kupa diye tabir edilen kısmında saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.

Ali Rıza M. isimli şahıs çaldığı muslukları Ümraniye'de Dumlupınar Mahallesi'nde hurdacılık yapan Erkan G. (33) isimli şahsa sattığını söyledi. Bunu üzerine polis, Erkan G. isimli şahsı Ümraniye Dumlupınar Mahallesi Gülümser Sokak üzerinde yakalayarak gözaltına aldı.

"Suç eşyasının satın alınması" suçundan hakkında işlem yapılan Erkan G. adli makamlarca serbest bırakıldı. Ali Rıza M. İsimli şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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