Son dakika haberleri... Cami lojmanı tartışmasında öldürülmüş Son dakika gündem haberine göre SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, silahlı saldırıda yaşamını yitiren Selahattin Aydemir (75) toprağa verildi.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, silahlı saldırıda yaşamını yitiren Selahattin Aydemir (75) toprağa verildi. Şüpheli Zekeriya K.'nın, cami derneğinin yönetiminde olan Selahattin ve kardeşi Hayati Aydemir ile cami lojmanının dış cephe ve doğalgaz tesisatının yapım işleri nedeniyle tartıştığı ve 2 kardeşi vurduğu iddia edildi.

Dün öğle saatlerinde, Akyazı ilçesi Küçücek Mahallesi'nde meydana gelen olayda Zekeriya K. kavga ettiği Selahattin Aydemir ve kardeşi Hayati Aydemir'i (57) tabanca ile ateş ederek vurdu. Selahattin Aydemir yaşamını yitirirken, Hayati Aydemir'in kaldırıldığı hastanede tedavisi devam ediyor.

Olayın ardından kaçan Zekeriya K.'nın, mahalle camisinin derneğinin yönetiminde olan kardeşlerle caminin ve lojmanın dış cephe kaplaması ile doğal gaz tesisatı konusunda tartıştığı öğrenildi. Zekeriya K.'nın aralarında sorun olan cami imamının kullandığı lojmanın doğal gaz tesisatının ve dış cephe kaplamasının yapılmasına sinirlenerek tartıştığı, kardeşleri bu nedenle vurduğu iddia edildi.Saldırıda hayatını kaybeden Selahattin Aydemir'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Selahattin Aydemir'in cenazesi ilk olarak evine getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Selahattin Aydemir, Küçücek Cuma Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA