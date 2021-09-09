Son dakika haberleri... Camdan çıkarak mermerin üzerinde oturan çocuğun tehlikeli oyunu kamerada

İstanbul'da metrelerce yükseklikte bir binanın penceresinden çıkarak mermerin üzerinde oyun oynayan çocuk, herkesi paniğe sürükledi. Endişeli komşular, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Başakşehir Kayaşehir'de yüksek katlı bir binanın açık penceresinden dışarıya çıkan küçük çocuk, mermerin üzerinde dakikalarca tek başına kaldı. Ara ara çocuğun ayaklarının boşluğa düştüğü anlar görüldü.

ÇEVREKİ KOMŞULARIN YÜREKLERİ AĞIZLARINA GELDİ

O esnada dairede başka birilerinin olup olmadığı bilinmezken, çocuğun yürekleri ağza getiren görüntüleri sosyal medyada tepki topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak