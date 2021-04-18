Son dakika haberleri... Çalıştığı şirkete ait 200 bin TL'lik demiri çalan şahıs yakalandı
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Son dakika haberleri... Çalıştığı şirkete ait 200 bin TL'lik demiri çalan şahıs yakalandı

Son dakika haberleri... Çalıştığı şirkete ait 200 bin TL'lik demiri çalan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Kocaeli'nin Darıca ilçesinde şoför olarak çalıştığı şirketin yaklaşık 200 bin TL değerindeki demirini nakliyesi için yüklediği araçla kayıplara karışan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde şoför olarak çalıştığı şirketin yaklaşık 200 bin TL değerindeki demirini nakliyesi için yüklediği araçla kayıplara karışan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın demirleri 100 bin TL karşılığında sattığı ortaya çıktı.

Olay, 13 Nisan tarihinde Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.Y. isimli şahsa ait şirkette şoför olarak çalışan M.F., şirkete ait yaklaşık 200 bin TL değerindeki 26 tonluk demiri nakliyesi için yüklediği araç ile birlikte kayıplara karıştı. Demirlerin nakliyesi için yola çıkan M.F.'den haber alamayan U.Y., demirlerin sahibine teslim edilmediğini öğrenince, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi.

Olayla ilgili Darıca Emniyeti Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde, M.F.'nin demirleri 100 bin TL karşılığında Balıkkesir'de sattığı tespit edildi. Ekipler tarafından M.F. ile demirlerin satılması için M.F.'ye yardım ettikleri belirlenen U.E. ve Ş.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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