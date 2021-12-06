Son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşmeyle ilgili ek protokol düzenleneceğini bildirdi.

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanları üzerindeki etkisini bertaraf edecek düzenlemeyi tamamlamak için...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: (Ek protokol) Sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, tüm kamu personelimizi kapsayacak...