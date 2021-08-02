Son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: (6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri) "Türkiye çalışanları enflasyonun altında ezdirmeyecektir.
Son dakika gelişmesine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: (6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri) "Türkiye çalışanları enflasyonun altında ezdirmeyecektir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: (6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri) "Türkiye çalışanları enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyon üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağımızı belirtmek isterim." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı