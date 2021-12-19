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Son dakika haberleri! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den Kınık'taki maden kazasına ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haberleri! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den Kınık'taki maden kazasına ilişkin açıklama Açıklaması
AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İzmir'in Kınık ilçesindeki maden kazasına ilişkin, "Teftiş Kurulumuzun başlattığı soruşturma neticesinde ihmali görülenler hesap vermekten kaçamayacaklardır.

İZMİR (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İzmir'in Kınık ilçesindeki maden kazasına ilişkin, "Teftiş Kurulumuzun başlattığı soruşturma neticesinde ihmali görülenler hesap vermekten kaçamayacaklardır." ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kınık'taki maden kazasında yaralanan işçilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Emekçilerimizin iş sağlığı ve güvenliği kırmızı çizgimizdir. Teftiş Kurulumuzun başlattığı soruşturma neticesinde ihmali görülenler hesap vermekten kaçamayacaklardır."

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AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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