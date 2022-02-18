Son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, biri kanser ilacı olmak üzere 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.
AA, Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, biri kanser ilacı olmak üzere 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, biri kanser ilacı olmak üzere 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel