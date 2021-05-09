Son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Anneler Günü'nü kutladı
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Son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Anneler Günü'nü kutladı

Son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Anneler Günü'nü kutladı
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik ederek, ahirete intikal etmiş anneleri de rahmet ve minnetle yad ettiğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik ederek, ahirete intikal etmiş anneleri de rahmet ve minnetle yad ettiğini belirtti.

Bilgin, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tarih boyunca bu topraklarda sayısız kahramanlığa imza atan büyük kahramanlar yetiştiren cesur kadınların, bugün de yine aynı sarsılmaz iradeyle geleceği emekleriyle inşa ettiğini bildirdi.

Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, milli mücadelede cepheden cepheye koşan kahramanları var eden "Zübeyde hanımlar", "Ya istiklal ya ölüm" düsturuyla vatanı savunan "Onbaşı Halideler", "Kara Fatmalar", "Efe Ayşeler" ve "Şerife Bacılar"ın, dünün, bugünün ve yarınların kahraman emekçi anneleri olduğunu vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Geçmişten günümüze, çalışmanın ve üretmenin kutsiyetini ilmek ilmek evlatlarımıza aktaran annelerimiz sayesinde gücümüze güç, umudumuza umut katarak yarınlarımıza kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Hayatımızın her anını varlıklarıyla onurlandıran saygıdeğer annelerimizin ülkemize kattığı tüm bu kıymetli değerler için teşekkürü bir borç biliyorum. Ömrünü ailesi ve ülkesine adayan, 'önce vatan' diyerek evladını peygamber ocağına uğurlamış olan şehit annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Ahirete intikal etmiş annelerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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