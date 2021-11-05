Son dakika haberleri! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme olacak."
Son dakika haberler: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme olacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme olacak." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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