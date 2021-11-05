Son dakika haberleri! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme olacak." - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme olacak."

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin:

Son dakika haberler: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme olacak." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İhracatçılara yönelik teşvike ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda yasalaştı

İhracatçılara yönelik teşvike ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda yasalaştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
title