Son dakika haberleri! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "(Sözleşmeli kamu personeli) İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı...
AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "(Sözleşmeli kamu personeli) İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "(Sözleşmeli kamu personeli) İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz"
AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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