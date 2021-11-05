Son dakika haberleri! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "(Sözleşmeli kamu personeli) İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı... - Haberler
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Son dakika haberleri! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "(Sözleşmeli kamu personeli) İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı...

AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin,

Edinilen son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "(Sözleşmeli kamu personeli) İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "(Sözleşmeli kamu personeli) İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz"

AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: '(3600 ek gösterge) Hangi grupları ne kadar kapsayabiliriz, bunun maliyeti ne olur, bununla ilgili detaylı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "(3600 ek gösterge) Hangi grupları ne kadar kapsayabiliriz, bunun maliyeti ne olur, bununla ilgili detaylı...

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: 'Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle...
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