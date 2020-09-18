Son dakika haberleri | Çalıntı otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Çalıntı otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Samsun'da çalıntı otomobilin karıştığı kazada ağır yaralanan kimliği belirsiz 1 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri | Çalıntı otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
18.09.2020 12:55 | Son Güncelleme: 18.09.2020 12:58

Samsun'da çalıntı otomobilin karıştığı kazada ağır yaralanan kimliği belirsiz 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus K.(18) idaresindeki 55 AEC 469 plakalı Peugeot marka otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kaza yaptı. Kazada, araç sürücüsü Yunus K. ile aynı araçta bulunan Serdarcan K. ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi ağır yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazada Murat B.'nin hafif yaralandığı, hastanede ayakta tedavi gördüğü öğrenildi. Ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan kimliği belirsiz şahıs yapılan müdahalelere rağmen saat 11.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Polis yaptığı araştırma sonucu kaza yapan aracın Hülya T. adlı kadına ait olduğunu, söz konusu aracın Fethi E.'ye ait oto tamircisine tamir için bırakıldığını ve aracın buradan çalındığını tespit etti. Fethi E.'nin de hırsızlık olayıyla ilgili şikayette bulunduğu öğrenildi.

Kazada hafif yaralanan Murat B. çalıntı otoyla ilgili polis tarafından gözaltına alındı. Ölen şahsın kimlik tespitine çalışılırken kazayla ve hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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