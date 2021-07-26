Son dakika haberleri | Çalıntı malzeme karşılığı uyuşturucu satan şüphelinin evine operasyon
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Son dakika haberleri | Çalıntı malzeme karşılığı uyuşturucu satan şüphelinin evine operasyon

Son dakika haberleri | Çalıntı malzeme karşılığı uyuşturucu satan şüphelinin evine operasyon
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre OSMANİYE'de çalıntı malzeme karşılığında uyuşturucu madde sattığı belirlenen şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

OSMANİYE'de çalıntı malzeme karşılığında uyuşturucu madde sattığı belirlenen şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Evde arama yapan polis, bir miktar uyuşturucu madde ile çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, çalıntı malzeme karşılığında uyuşturucu madde sattığı yönünde bilgi alınan O.F.'nin adresine baskın düzenledi. Yapılan aramada, hassas terazi, sikke olduğu değerlendirilen 107 madeni para, 7 matkap, 3 spiral, 4 motosiklet aküsü, 7 otomobil teybi, 3 ışıldak, 2 cep telefonu ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.Hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' ile hırsızlık suçlarından tahkikat düzenlenen O.F.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Son dakika haberleri | Çalıntı malzeme karşılığı uyuşturucu satan şüphelinin evine operasyon
Son dakika haberleri | Çalıntı malzeme karşılığı uyuşturucu satan şüphelinin evine operasyon
Son dakika haberleri | Çalıntı malzeme karşılığı uyuşturucu satan şüphelinin evine operasyon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

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