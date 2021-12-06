Son dakika haberleri... Çalınan otomobili jandarma ekipleri buldu

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde park edildiği yerden çalınan otomobil jandarma ekipleri tarafından başka bir mahallede bulurken, kamera kayıtlarından tespit edilen oto hırsızının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Baharlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.B., akşam saatlerinde evin önündeki aracın çalındığını fark etmesi üzerine durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Yaşanan hırsızlıkla ilgili çalışma başlatan Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler aracın ilçeye bağlı Bahadırlar Mahallesi'nde terk edilmiş şekilde buldu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler tarafından oto hırsızlığı yapan şahsın H.D.K. olduğu tespit edildi. Ekipler H.D.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. - MANİSA

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