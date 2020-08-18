Son dakika haberleri... Çaldığı otomobille kaza yaptı
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Son dakika haberleri... Çaldığı otomobille kaza yaptı

Gelen son dakika haberine göre Çaldığı otomobille kaza yaptı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir iş yerinin önünden çaldığı otomobille kaza yapan şahıs ağır yaralandı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir iş yerinin önünden bulunan otomobili çalan şahıs kaza yaparak ağır yaralandı.

18.08.2020 22:47 | Son Güncelleme: 18.08.2020 22:52

Çaldığı otomobille kaza yaptı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir iş yerinin önünden çaldığı otomobille kaza yapan şahıs ağır yaralandı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir iş yerinin önünden bulunan otomobili çalan şahıs kaza yaparak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu'dan Karabük istikametine giden S.D yönetimindeki Tofaş Şahin marka otomobil, Kireçkuyusu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti.

Karşı şeride geçtikten sonra Karabük'ten Safranbolu istikametine giden Mehmet Akif Alper yönetimindeki 78 AF 422 plakalı kamyonete çarpan S.D, hurdaya dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

Kazayı görenler diğer sürücüler 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi.

Otomobil sürücüsü S.D, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı S.D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobilin İbrahim Susoy'a ait olduğu, Susoy'un kazadan kısa süre önce Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne otomobilinin Atatürk Mahallesi Sadri Artunç Caddesi'nde bulunan iş yerinin önünden çalındığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine otomobili arayan Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalınan otomobilin kazaya karıştığını öğrendi.

Kamyonet sürücüsü Alper, otomobilin kendisine çarpacağını anlayınca en sağ şeride kaçtığını söyledi.

Alper, "Orta şeritten Safranbolu istikametine giderken karşı şeritten geldi. Refüje çıktığını görürken, üçüncü şeride çıktım. Beni en sağ şeritte kafadan yakaladı. Kaçmama rağmen yakaladı, çarpınca tekrar döndü. Emniyet kemeri takılı değildi ön camdan çıktığını gördüm. Yarısı dışarıda yarısı içerideydi. Arabanın içinden sürünerek çıktı" dedi.

Öte yandan kazayı gören meraklı vatandalar ise araçlarını yol kenarına park edip kazayı seyrederek başka bir kazaya davetiye çıkardı.

Kaza nedeniyle yol Safranbolu istikametine bir süre kapalı olurken, olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri... Çaldığı otomobille kaza yaptı

Kaynak: İHA

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