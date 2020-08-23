Son dakika haberleri | Çaldığı motosikletle papağan hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Çaldığı motosikletle papağan hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Çaldığı motosikletle papağan hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı Antalya'nın Alanya ilçesinde çaldığı motosikletle bir işyerinden papağan hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli polis tarafından yakalandı.

23.08.2020 18:52 | Son Güncelleme: 23.08.2020 19:00

Çaldığı motosikletle papağan hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde çaldığı motosikletle bir işyerinden papağan hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli polis tarafından yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bektaş Mahallesi Bostancıpınar Caddesi üzerindeki bir işyerinden papağan çalındığı ihbarını alarak çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası hırsızlık şüphelinin A. O. B. olduğunu tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren polis, şüphelinin öncesinde Veysel Ö. isimli kişiye ait park halindeki 07 UL 536 motosikleti çaldığını ardından bu motosikletle de papağan hırsızlığını gerçekleştirdiğini belirledi.

Arkadaş evinde yakalandı, adliyede serbest kaldı

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 2 hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen şüpheli A. O. B.'yi Saray Mahallesi'ndeki arkadaşının evinde yakalayarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A. O. B. sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri | Çaldığı motosikletle papağan hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu Ekonomi
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi 3. Sayfa
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu Yerel
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı 3. Sayfa
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi Spor
UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı 3. Sayfa
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı
Çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Adana'daki orman yangınında kundaklama şüphesi
Adana'daki orman yangınında kundaklama şüphesi
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
Motosiklete tutunan patenli iki genç kızın tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı
Motosiklete tutunan patenli iki genç kızın tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı
Polis baskınında paniğe kapılan adam, kaçmak isterken balkondan düşerek hayatını kaybetti
Polis baskınında paniğe kapılan adam, kaçmak isterken balkondan düşerek hayatını kaybetti
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 6'ya yükseldi
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 6'ya yükseldi
Mağaza önündeki pantolonun çalınma anı kameralara yakalandı
Mağaza önündeki pantolonun çalınma anı kameralara yakalandı
Bakanlar, sel felaketinde mahsur kalanlara kepçe ile ulaştı! O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Bakanlar, sel felaketinde mahsur kalanlara kepçe ile ulaştı! O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Caner Erkin transfer sürecini anlattı: Fenerbahçe dışında görüşme yapmadım
Caner Erkin transfer sürecini anlattı: Fenerbahçe dışında görüşme yapmadım
Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu
Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı
Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı verdi
Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor!
Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor!
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Muharrem İnce Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Amber Heard Cüneyt Arkın Sertab Erener
Spor Jose Sosa Fatih Terim Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Sel Kaza Adana Dereli
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Çaldığı motosikletle papağan hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 19:28:53. #1.14#
title