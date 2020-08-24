Son dakika haberleri... Çakarlı aracı ile trafikte terör estiren maganda adliyeye sevk edildi
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Son dakika haberleri... Çakarlı aracı ile trafikte terör estiren maganda adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi... İstanbul Hadımköy'de kullandığı çakarlı lüks otomobili ile terör estirerek yol istediği kişiyi 5 yerinden bıçaklayan Muhammed Enes U., adliyeye sevk edildi.

24.08.2020 11:57 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:02

İstanbul Hadımköy'de kullandığı çakarlı lüks otomobili ile terör estirerek yol istediği kişiyi 5 yerinden bıçaklayan Muhammed Enes U., adliyeye sevk edildi.

Hadımköy'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, 34 PML 55 plakalı lüks minibüsün sürücüsü Muhammed Enes U., aracında bulunan çakar tertibatını kullanarak kendisine yol vermeyen Dadaş Aras'ın önünü kesmişti. Kendisine yol vermeyen sürücüye tehditler savuran maganda, daha sonra sürücü Aras'ı sırtından 5 kez bıçaklamıştı.

Olayın ardından jet hızıyla mahkemeden yurt dışı yasağı konulan maganda polis ekiplerinin çalışmasıyla dün Avcılar'da yakalanmıştı.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan zanlı Muhammed Enes U., emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa adliyesine sevk edildi.

(İHA)

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Son dakika haberleri... Çakarlı aracı ile trafikte terör estiren maganda adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA

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