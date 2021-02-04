Son dakika haberleri | 'ÇAKARLAR GRUBU'NA YAPILAN OPERASYON KAMERADA
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Son dakika haberleri | 'ÇAKARLAR GRUBU'NA YAPILAN OPERASYON KAMERADA

04.02.2021 10:18 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:27
Son dakika haberleri | 'ÇAKARLAR GRUBU'NA YAPILAN OPERASYON KAMERADA

Son dakika haberi: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda kendilerini Çakarlar Grubu olarak tanımlayan organize suç örgütünün elebaşı K.Ç. ve G.Ç. ile birlikte toplamda 19 kişiyi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda kendilerini Çakarlar Grubu olarak tanımlayan organize suç örgütünün elebaşı K.Ç. ve G.Ç. ile birlikte toplamda 19 kişiyi gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa başta olmak üzere farklı ilçelerinde silah zoruyla maddi menfaat, silahla adam yaralama, yağma amaçlı tehdit eylemlerini gerçekleştirdiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyon düzenledi. Kendilerini Çakarlar Grubu olarak tanımlayan organize suç örgütünün elebaşı K.Ç. ve G.Ç. ile birlikte toplamda 19 kişiyi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında basılan adreslerde yapılan aramalarda 1 kalaşnikof, 2 kalaşnikof şarjörü, 29 kalaşnikof fişeği, 5 tabanca, 100 tabanca fişeği, 11 gram uyuşturucu madde, 20 senet, 40 bin lira para ele geçirildi. Gözaltındaki şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek. 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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