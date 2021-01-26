Son dakika haberleri! ÇAĞLA ŞIKEL KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞI İDDİALARINI YALANLADI

Son dakika gündem haberine göre ÜNLÜ manken ve sunucu Çağla Şıkel, koronavirüs testi yaptırdığını ve sonucunun negatif çıktığını söyledi.

ÜNLÜ manken ve sunucu Çağla Şıkel, koronavirüs testi yaptırdığını ve sonucunun negatif çıktığını söyledi. Aralık ayında koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel'in koronavirüse yakalandığı iddia edilmişti. Çağla Şıkel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Temaslı geçmişim olması ihtimaliyle test yaptırdık. Sonucum negatif çıktı. Kısa bir süre sonra yayındayız" dedi. Şıkel koronavirüs test sonucunu da yine sosyal medya hesabından paylaştı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı