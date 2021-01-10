Son dakika haberleri... Çağla Büyükakçay, Avustralya Açık elemelerinde ikinci tura yükseldi
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Son dakika haberleri... Çağla Büyükakçay, Avustralya Açık elemelerinde ikinci tura yükseldi

10.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:20
Son dakika haberleri... Çağla Büyükakçay, Avustralya Açık elemelerinde ikinci tura yükseldi

Son dakika gelişmesine göre Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde ikinci tura yükseldi.

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde ikinci tura yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Dubai'de gerçekleştirilen elemelerde Çağla Büyükakçay, ilk turda Andorralı raket Victoria Jimenez Kasintseva ile karşılaştı.

Çağla Büyükakçay, müsabakada rakibini 6-4'lük setler sonucunda 2-0 yenerek adını ikinci tura yazdırdı.

Milli tenisçi, üç turdan oluşan Avustralya Açık elemelerinin ikinci turunda Hırvat Ana Konjuh ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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