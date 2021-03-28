Turizm merkezleri Antalya ve Muğla sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü
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Turizm merkezleri Antalya ve Muğla sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü

Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim oldu.

Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim oldu.

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Antalya'da, normal zamanlarda kalabalık olan sahillerde yoğunluk azaldı.

Konyaaltı ve Lara sahillerinden sadece kısıtlamadan muaf turistler yararlanabildi.

Bazı turistler yürüyüş yapıp bisikletle bindi, bazıları da çocuklarıyla plajda vakit geçirdi.

Kentteki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Polis ve jandarma ekipleri ise kent genelindeki denetimlerini sürdürdü.

Muğla

Muğla ve turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum, Fethiye ile Datça'da sahiller, meydanlar ve caddeler sessizliğe büründü.

Marmaris'in işlek yerleri Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Yat Limanı, Uzunyalı ve İçmeler sahillerindeki tenhalık dikkati çekti.

Bodrum'un ünlü Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri ile kıyıdaki yürüyüş yolları da sessizleşti.

Fethiye'de de meydanlar ile sahildeki yürüyüş ve bisiklet yolları boş kaldı. İlçenin dünyaca ünlü Ölüdeniz ile Kelebekler Vadisi sahillerinde sessizlik hakim oldu.

İl genelinde kolluk kuvvetleri denetim yaptı.

Turizm merkezleri Antalya ve Muğla sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü
Turizm merkezleri Antalya ve Muğla sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü
Turizm merkezleri Antalya ve Muğla sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü
Turizm merkezleri Antalya ve Muğla sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü
Turizm merkezleri Antalya ve Muğla sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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