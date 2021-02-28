Son dakika haberleri! Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Son dakika haberleri! Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

28.02.2021 13:43 | Son Güncelleme: 28.02.2021 13:47

Son dakika haberleri: Boş cadde ve sokaklar Polis ekiplerinin denetimleri AKSARAY (AA) Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Aksaray'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim.

Boş cadde ve sokaklar

Polis ekiplerinin denetimleri AKSARAY (AA) Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Aksaray'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim.

Son dakika haberleri! Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika haberleri! Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika haberleri! Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika haberleri! Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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