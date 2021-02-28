Son dakika haberleri! Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
28.02.2021 13:43 | Son Güncelleme: 28.02.2021 13:47
Son dakika haberleri: Boş cadde ve sokaklar Polis ekiplerinin denetimleri AKSARAY (AA) Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Aksaray'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim.
Boş cadde ve sokaklar
Polis ekiplerinin denetimleri AKSARAY (AA) Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Aksaray'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut