Son dakika haberleri: Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Son dakika haberleri: Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

31.01.2021 15:24 | Son Güncelleme: 31.01.2021 15:28

Edinilen son dakika haberine göre Adıyaman'ın Besni ilçesinde boş cadee ve sokaklar ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük çoğunluğu uydu.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde boş cadee ve sokaklar ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük çoğunluğu uydu.

Son dakika haberleri: Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika haberleri: Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika haberleri: Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika haberleri: Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren

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