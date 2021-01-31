Son dakika haberleri: Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
31.01.2021 15:24 | Son Güncelleme: 31.01.2021 15:28
Edinilen son dakika haberine göre Adıyaman'ın Besni ilçesinde boş cadee ve sokaklar ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük çoğunluğu uydu.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde boş cadee ve sokaklar ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük çoğunluğu uydu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren