Son dakika haberleri! Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Son dakika haberler... Kent genelinde hakim olan sakinlik Boş cadde ve sokaklar HAKKARİ - Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Hakkari'de cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.