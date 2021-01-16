Son dakika haberleri! Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
16.01.2021 09:19 | Son Güncelleme: 16.01.2021 09:23
Son dakika haberler... Kent genelinde hakim olan sakinlik Boş cadde ve sokaklar HAKKARİ - Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Hakkari'de cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.
Kent genelinde hakim olan sakinlik
Boş cadde ve sokaklar
HAKKARİ - Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Hakkari'de cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş