Son dakika haberleri! Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika haberleri! Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

16.01.2021 09:19 | Son Güncelleme: 16.01.2021 09:23

Son dakika haberler... Kent genelinde hakim olan sakinlik Boş cadde ve sokaklar HAKKARİ - Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Hakkari'de cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Kent genelinde hakim olan sakinlik

Boş cadde ve sokaklar

HAKKARİ - Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Hakkari'de cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Son dakika haberleri! Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Son dakika haberleri! Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Son dakika haberleri! Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Son dakika haberleri! Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Hulusi Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Kanye West Yıldız Tilbe Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Stjepan Tomas Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Altın Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 09:23:09. #1.14#
title