Son dakika haberleri | Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haber... Çad'da cephe hattında ayrılıkçı grupların saldırısı sonucu hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno, düzenlenen resmi törenle toprağa verildi.

Çad'da cephe hattında ayrılıkçı grupların saldırısı sonucu hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno, düzenlenen resmi törenle toprağa verildi.

Başkent Encemine'de, Cumhurbaşkanı Itno için Afrika, Orta Doğu ve Avrupa'dan çok sayıda lider, büyükelçi, hükümet ve askeri yetkilinin katılımıyla, yoğun güvenlik önlemleri altında cenaze merasimi düzenlendi.

Törende Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Itno'nun eşi Hinda Deby konuşma yaptı.

Tshisekedi, "Afrika Birliği bir müttefikini kaybetti. Itno'nun aramızdan ayrılışı Çad halkı ve Afrika'yı birleştirmelidir. Çad'da anayasaya uygun barışçıl, kapsayıcı ve demokratik bir geçiş çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da ülkesinin, kimsenin Çad'ın istikrarı ve güvenliğini tehdit etmesine izin vermeyeceğini belirterek, dayanışma ve destek mesajı verdi.

Itno'nun cenazesi cuma namazının ardından toprağa verildi.

Çad Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, 20 Nisan'da yaptığı açıklamada, 68 yaşındaki Itno'nun hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçı Çad Değişim ve Birlik Cephesi adlı gruba karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada yaralandığını ve hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Itno'nun 37 yaşındaki oğlu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Korgeneral Muhammed İdris Deby başkanlığındaki Askeri Geçiş Konseyi, 20 Nisan'da ülkenin yönetimini devralmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem