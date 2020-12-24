Son dakika haberleri | Buzlanan yollar kazaya neden oldu
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Son dakika haberleri | Buzlanan yollar kazaya neden oldu

24.12.2020 10:36 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:39
Son dakika haberleri | Buzlanan yollar kazaya neden oldu

Son dakika 3. sayfa haberi: Erzurum'da etkili olan kar yağışı sonrası yollarda oluşan buzlanma kazalara neden oldu.

Erzurum'da etkili olan kar yağışı sonrası yollarda oluşan buzlanma kazalara neden oldu.

Erzurum'un İspir İlçesi'nde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında faciadan dönüldü.

Edinilen bilgiye göre, İspir'den Erzurum istikametine gitmekte olan İrfan Bektaş yönetimindeki 25 FH 819 plakalı kamyonet Maden Köprü çıkışında kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Araç içerisinden kendi imkanları ile çıkan sürücü İrfan Bektaş kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza sonrası araç kullanılamaz hale gelirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İspir'de meydana gelen ikinci kazada ise Çoruh vadisinde bulanan yolda sürücüsünün direksiyon hamiyetini kaybetmesi sonucu savrulan otomobil son anda baraja düşmekten kurtarak yol kenarındaki kayalara çarparak durabildi. Sürücü kazayı hafif şekilde atlattı. - ERZURUM

Son dakika haberleri | Buzlanan yollar kazaya neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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